- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei (BNR) au crescut la 64,279 miliarde euro, la 31 martie, de la 63,128 miliarde euro la 29 februarie 2024. ”La 31 martie 2024, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 64.279 milioane euro, fata de 63.128 milioane euro la…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei totalizau 64,279 miliarde euro la finele lunii martie 2024, in crestere cu 1,82% comparativ cu nivelul de 63,128 miliarde euro la 29 februarie 2024.

- Rezervele valutare ale Chinei au crescut in mod surprinzator in luna februarie, arata datele oficiale publicate joi chiar daca dolarul american s-a apreciat in raport cu alte valute importante, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Administratia de Stat pentru Schimb Valutar (SAFE), entitatea responsabila…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei totalizau 63,128 miliarde euro la finele lunii februarie 2024, in crestere cu 2,79% comparativ cu nivelul de 61,416 miliarde euro la 31 ianuarie 2024, conform unui comunicat al BNR.

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei totalizau 61,416 miliarde euro la finele lunii ianuarie 2024, in crestere cu 2,75% comparativ cu nivelul de 59,770 miliarde euro la 31 decembrie 2023.

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei au crescut la 61,416 miliarde euro, la 31 ianuarie 2024, fata de 59,77 miliarde euro la 31 decembrie 2023.”La 31 ianuarie 2024, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 61,416 miliarde euro, fata de 59,77 miliarde euro…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei au ajuns, la finele lunii decembrie 2023, la 59,77 miliarde euro, in crestere cu 1,48% fata de nivelul de 58,894 miliarde euro la 30 noiembrie 2023 si de 46,636 miliarde euro la 31 decembrie 2022, informeaza BNR printr-un comunicat, potrivit Agerpres.…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei au ajuns, la finele lunii decembrie 2023, la 59,77 miliarde euro, in crestere cu 1,48% fata de nivelul de 58,894 miliarde euro la 30 noiembrie 2023 si de 46,636 miliarde euro la 31 decembrie 2022, informeaza BNR printr-un comunicat, relateaza Agerpres.In…