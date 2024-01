Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri 20 decembrie, va avea loc, in organizarea Casei de Cultura a Municipiului Timișoara, evenimentul „Rock pentru Revoluție” in Piața Victoriei, la fața locului urmand sa concerteze Sonatic (de la ora 18), RockING (ora 19) și Rezident Ex (20). Formația Sonatic a luat nastere in data de 10 decembrie…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni la evenimentul „O lume mai buna este Made in Romania: Commit Global”, ca „atunci cand este folosita eficient, tehnologia creeaza o legatura mai stransa intre comunitati si autoritati, oferind o transparenta sporita si acces

- Daca legea va intra in vigoare, parintele care are ordin de protecție nu va mai fi obligat sa obțina declarație notariala din partea parintelui agresor pentru a calatori in strainatate insoțit de copilul minor.Prin intermediul acestei propuneri se dorește eliminarea dependenței victimei de agresor,…

- Atenționare de la Poșta Romana: noi acțiuni de inșelaciune online in numele companiei. Metoda folosita de infractorii cibernetici Poșta Romana atenționeaza asupra unui nou val de acțiuni de phishing in care este folosit numele companiei. Infractorii cibernetici transmit SMS-uri prin care atenteaza la…

- Una dintre cele mai cautate stațiuni in perioada comunista, dar și imediat dupa Revoluție, ”perla turismului romanesc” stațiunea Voineasa s-a inchis. Ultimul hotel ramas in zona, hotel Lotru a tras obloanele și o data cu aceasta decizie se va inchide definitiv intreaga stațiune.Proprietațile deținute…

- Prima didactica de 1500 de lei: la ce poate fi folosita de catre profesori. Clarificari de la Ministerul Educației Prima didactica de 1500 de lei: la ce poate fi folosita de catre profesori. Ministerul Educației a transmis precizari privind modul de utilizare al acesteia. Carificarile sunt disponibile…

- In 1917, la Petrograd, bolsevicii au declansat o insurectie si au lansat un asalt asupra palatului de iarna, declansand Revolutia din Octombrie. In 1881 s-a nascut marele pictor spaniol Pablo Picasso, iar in 1921 venea pe lume Mihai I, rege al Romaniei.

- Iata de ce nu ține bateria la telefon! Chiar daca telefoanele noastre au devenit din ce in ce mai inteligente și poți face o mulțime de lucruri cu ele, bateriile nu par sa se imbunatațeasca deloc. Vezi in randurile de mai jos ce trebuie sa faci pentru ca bateria sa te țina mai mult timp! De ce nu ține…