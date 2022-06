Stiri pe aceeasi tema

- Prostituata favorita a lui Hunter Biden din Las Vegas a primit peste 20.000 de dolari din stimulentele federale imediat dupa ce președintele Joe Biden și-a preluat mandatul. Cheryl Deboves a primit 20.207 dolari in cadrul Programului de protecție a salariilor (Paycheck Protection Program – PPP) pentru…

- Televiziunile rusești nu se sfiesc in a difuza materiale propagandistice impotriva Ucrainei, astfel ca un deputat rus a vorbit recent despre masacrele care se pregatesc in Ucraina și SUA. Mai mult, Alexei Zhuravlev, membru al Dumei de Stat din partea partidului naționalist Rodina („Patria”), a vorbit…

- In total, 15 persoane au fost ucise marti cand un tanar de 18 ani a deschis focul intr-o scoala primara din Texas, o tragedie care a aruncat America inapoi in cosmarul recurent al atacurilor armate in mediul scolar, scrie AFP. Suspectul, un tanar de 18 ani, a ucis 14 copii si un profesor, ‘intr-un mod…

- Decizia liderilor de la Helsinki de a se alatura NATO a fost dezbatura intens la televiziunea rusa de stat, Rossiya 1, unde gazdele și invitații sunt in mod obișnuit inverșunați cu privire la perspectiva aderarii Suediei și Finlandei la alianța militara, scrie BBC.La emisiunea "60 de minute" de pe Rossiya…

- Saveta Bogdan, interpreta de muzica populara romaneasca recunoscuta chiar și peste Ocean, marturisește ca gandul ei este mereu in SUA, acolo unde locuiește fiica acesteia, Catalina. De curand, o comunitate de romani din Green Lake, Wisconsin, a hotarat sa-i faca o surpriza de zile mari vedetei și sa-i…

- Bobby Paunescu a facut o serie de declarații despre cel mai recent raport al Departamentului de Stat al SUA care vorbește despre incalcarile dreptului omului facute de diferite structuri din cadrul MAI. Raportul nu spune cu subiect și predicat care sunt aceste structuri sau daca e vorba doar de persoane…

- In februarie 2022, actiunile companiei au intrat la tranzactionare, sub simbolul ABN, la Bursa de Valori Bucuresti, in urma primei Oferte Publice Initiale de pe piata AeRO si a primului IPO al unei companii de tehnologie din Romania. ”ABN Systems International, unul dintre liderii pietei de accesorii…

- Volodimir Zelenski a facut recent o noua serie de declarații privind situația devastatoare lasata de soldații ruși in Ucraina. Din pacate, liderul ucrainean considera ca sancțiunile impuse Rusiei nu sunt suficient de dure, astfel incat, trupele lui Vladimir Putin ataca necontenit civilii din mai multe…