Stiri pe aceeasi tema

- Medicii ne invața cum sa tratam mușcatura de porcMedicii de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara atrag atentia ca in preajma Craciunului creste si numarul pacientilor care se prezinta la medic dupa ce au fost muscati de porc. Specialistii spun ca ranile provocate de muscatura…

- Medicul Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, a atras atentia asupra pericolului BPOC (Boala Pulmonara Obstructiva Cronica), o boala care se manifesta in principal la persoanele fumatoare. Potrivit medicului, numai anul acesta in Romania s-au internat…

- Un medic pneumulog de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara avertizeaza ca rezistența la antibiotice a devenit tot mai mare, lasandu-i pe doctori fara arme de lupta impotriva pneumoniei. Din acest motiv, susține medicul, principala arma ramane prevenția.

- Semnal de alarma tras de medicii pneumologi de Ziua Mondiala de lupta Impotriva Pneumoniei. Peste 1.000 de pacienți cu pneumonie au fost internați in acest an la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș”. Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, peste 2,8 milioane de decese…

- Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara a oferit un nou material informativ in legatura cu cancerul de san. De aceasta data, despre importanța consultului genetic in aceste cazuri.

- Un barbat de 60 de ani a murit, miercuri, in urma unui accident rutier care a avut loc la Timisoara, in fata Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes”. Medicii de aici i-au acordat primul ajutor, insa victima a murit ulterior la Spitalul Judetean, potrivit news.ro.Medicii de la Spitalul de Boli…

- Un accident de circulație s-a produs miercuri dimineața, 4 octombrie 2023, chiar in fața Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Primii care au intervenit au fost medicii din spital.

- Specialiștii in Sanatate din Romania au identificat trei mutații ale virusului SARS-CoV-2, care circula in țara in cadrul unui nou val de infecții, potrivit avertizarilor emise de medicul Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Exista, insa, și o veste…