Revolut Bank lansează în România creditul pentru nevoi personale doar cu dobândă Aplicatia financiara globala Revolut a anuntat joi lansarea ofertei sale de creditare pe piata din Romania. Acesta este primul produs de imprumut pe care aplicatia il ofera clientilor sai romani, care pot primi pana la 125.000 lei in cateva minute. Contractul de credit este semnat cu o semnatura electronica calificata, iar fondurile sunt puse la dispozitie instant in contul clientului. Clientii vor putea sa modifice data de rambursare lunara, sa efectueze rambursari partiale sau totale direct din aplicatie si sa-si verifice extrasul de credit in orice moment. „Creditul de nevoi personale – in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

