Ancheta privind revoltele anti-Biden din SUA ia o turnura surprinzatoare. O femeie, ofițer activ din Armata SUA, specializata in razboaie psihologice, este vizata de autoritați ca fiind conducatoarea unor grupuri de persoane ce au participat la asedierea Capitoliului. Ancheta a relevat prezenta unui ofiter activ din Grupul 4 aeropurtat de operatiuni de razboi psihologic care […]