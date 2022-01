Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele kazah Kasim-Jomart Tokaev a declarat vineri ca a autorizat fortele de politie sa deschida focul ''fara avertisment'' impotriva ''teroristilor'', a respins orice fel de negocieri si a promis ''eliminarea banditilor inarmati'' pentru a pune capat revoltelor fara precedent din aceasta tara…

- Mai multe vehicule blindate de transport de trupe si zeci de soldati care se deplasau pe jos au intrat joi dimineata in piata principala din Almati, cel mai mare oras din Kazahstan, unde sute de persoane protestau pentru a treia zi impotriva guvernului, au relatat corespondentii Reuters de la fata locului.…

- Vladimir Putin și Xi Jinping au discutat, miercuri, prin videoconferința și s-au pus de acord ca Rusia și China ar trebui sa fie ferme in „respingerea interferențelor Occidentului” și in apararea intereselor lor de securitate in condițiile in care cele doua regimuri sunt criticate constant de țarile…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat marti pactul de securitate pentru zona indo-pacifica incheiat intre Statele Unite, Marea Britanie si Australia ( AUKUS) de alimentare a tensiunilor regionale incercand sa contracareze China, relateaza Reuters. Putin s-a adresat la un forum de investitii,…

- Rusia a afirmat joi ca a folosit un avion de lupta pentru a intercepta un avion britanic spion in apropierea Crimeii, peninsula pe care a anexat-o de la Ucraina in 2014, transmite Reuters. Ministerul rus al Apararii a declarat ca incursiunea britanica face parte dintr-o intensificare mai larga…

- Doua bombardiere strategice rusești de tip Tu-160, avion cunoscut sub numele de „Lebada Alba”, au exersat joi misiuni de lupta deasupra spațiului aerian al Belarusului. Demonstrația de forța vine la doar o zi dupa ce Rusia a trimis bombardiere in acesta țara pentru a-și manifesta sprijinul fața de regimul…

- Presedintele american Joe Biden se declara ”dezamagit” de lipsa angajamentelor Chinei si Rusiei in lupta impotriva incalzirii globale la summitul G20, care s-a incheiat duminica, la Roma, cu ambitii modeste, relateaza AFP, conform news.ro. ”Rusia si China nu sunt prezente” atunci cand este…