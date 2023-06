Stiri pe aceeasi tema

- Inca o noapte cu violențe la Paris, dar și in alte localitați din Franța. A fost haos pe strazi, protestatarii au vandalizat magazine, au incendiat o banca și au avut loc numeroase ciocniri intre protestatari și forțele de ordine. 40.

- Tensiunile sociale raman ridicate in Franța la o zi dupa ce un adolescent de 17 ani a fost ucis de polițiști la volanul unei mașini pentru ca nu s-a oprit la semnal. Protestatarii furioși s-au confruntat pentru a doua noapte consecutiv cu forțele de ordine, la puțin timp dupa ce președintele Emmanuel…

- Aproximativ 2.000 de polițiști au fost mobilizati pentru a asigura securitatea in și in jurul Parisului, pe fondul furiei crescande pentru impușcarea unui tanar de 17 ani in Nanterre, in timpul unui control in trafic, care a avut loc marți dimineața.

- Nahel M., un adolescent de 17 ani din Nanterre, a fost ucis marți de polițiști, in timp ce se afla la volanul unei mașini, dupa ce nu a raspuns somațiilor. Incidentul a starnit proteste violente și multe reacții de la liderii politici și nu numai, scriu Le Monde și site-ul televiziunii BFMTV. Emmanuel…

- Aproape un milion de francezi, din care peste 500.000 doar in Paris, au protestat luni, 1 mai, intr-o noua zi de proteste dupa aproape 4 luni de framantari sociale ieșite din comun, provocate de reforma pensiilor din aceasta țara. Protestele au devenit violente la Paris și Nantes. Un polițist a fost…

- O bomba cu benzina a cuprins un grup de ofițeri de poliție la o manifestație violenta cu ocazia Zilei de 1 Mai, la Paris, luni (1 mai), cu un videoclip pe rețelele de socializare care arata un ofițer cazand la pamant in timp ce alții se grabeau sa-l ajute, potrivit Reuters. Oficialii au spus ca un ofițer…

- O crima cumplita socheaza Franta: o fetita de numai 5 ani, dintr-o familie de origine romana, a fost ucisa, iar politia a pus sub acuzare un adolescent de 15 ani, care fusese eliberat recent dintr-un centru de detentie pentru minori. Corespondenta RRA Daniela Coman, are detalii: Crima din oraselul Rambervilliers,…

- ​​​​​​​Confruntari intre manifestanți și forțele de ordine au avut loc la Lyon, in cursul zilei, la cea de-a 11 mobilizare naționala a sindicatelor din Franța impotriva reformei pensiilor.