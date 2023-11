Stiri pe aceeasi tema

- Ciocniri violente atribuite extremei drepte au izbucnit joi seara la Dublin dupa un atac cu cutitul soldat, la mijlocul zilei, cu mai multi raniti, printre care trei copii, in care politia a exclus orice motiv terorist, transmite AFP, informeaza Agerpres.Mai multe vehicule, printre care o masina…

- Strazile din Dublin erau „in mare parte calme" cu puțin timp inainte de miezul nopții, a relatat televiziunea publica irlandeza RTE, citand poliția. O operațiune majora este in curs de desfașurare pentru a restabili ordinea in oraș dupa atac și proteste,

- Haos in Dublin: revolta urbana dupa ce trei copii și doi adulți au fost injunghiați de un imigrant. Injunghierea a trei copii și doi adulți in Dublin de catre un algerian a provocat o revolta generala. In mijlocul haosului, un grup de oameni furioși au devastat un magazin Asics, folosind bare metalice…

- Incidente au izbucnit joi seara la Dublin si o masina de politie a fost incendiata in apropierea locului unde a avut loc un atac cu cutit care s-a soldat cu cinci raniti, intre care trei copii, relateaza AFP.Pancarte cu inscrisul "Irish Lives Matter" ("Vietile irlandezilor conteaza") si steaguri…

- Politia irlandeza a anuntat ca cinci persoane, printre care trei copii, au fost spitalizate in urma unui grav incident de ordine publica petrecut joi in centrul capitalei, Dublin, media locale relatand ca a fost vorba despre un atac prin injunghiere, transmite Reuters. Politia a mai anuntat ca are o…

- Trei copii mici și doi adulți au fost injunghiați in fața unei școli din centrul orașului Dublin. Cel puțin unul dintre copii și o femeie au ajuns la spital in stare grava, au anunțat autoritațile irlandeze.Poliția a spus ca cei trei copii, un barbat și o femeie au fost duși la spitale din Dublin,…

- Cel puțin un ofițer de poliție a murit și zeci de protestatari au fost raniți in urma unor confruntari puternice izbucnite sambata (28 octombrie), in timpul unui miting antiguvernamental pe strazile din Dhaka, a anunțat presa locala. Zeci de mii de susținatori ai opoziției au umplut strazile capitalei…

- O nava-cargo ce transporta droguri in valoare de aproximativ 157 de milioane de euro a fost interceptata de politia si marina irlandeze in largul coastelor de sud ale Irlandei, captura fiind una record pentru aceasta tara, a anuntat miercuri politia din Dublin, potrivit AFP, citata de Agerpres.