Stiri pe aceeasi tema

- O autopsie independenta a lui George Floyd, efectuata la cererea familiei sale, a concluzionat ca moartea a fost „cauzata de asfixiere mecanica din cauza compresiunii gâtului și a spatelui care a dus la lipsa fluxului de sânge catre creier.” Raportul autopsiei semnat…

- Presedintele american Donald Trump a criticat guvernatorii diverselor state pe care i-a calificat drept ''slabi'' si le-a cerut sa adopte masuri mai dure contra protestatarilor, pe fondul violentelor de strada inregistrate in ultimele zile in mai multe orase din SUA, transmit luni Reuters…

- In ciuda ordinului de incetare a focului impus in capitala Statelor Unite pentru oprirea violențelor ce nu inceteaza de aproape o saptamana, dupa asasinarea lui George Floyd, duminica seara, in fața Casei Albe au avut loc noi proteste și ciocniri cu forțele de ordine. Poliția a folosit din nou gazele…

- Proteste violente au loc in zeci de orase din Statele Unite, dupa moartea lui George Floyd. Cazul barbatului de culoare care si-a pierdut viata in timp ce era imobilizat brutal de agenti de politie din Minneapolis, Minnesota a strarnit reactii puternice, scrie Mediafax.In urma confruntarlor…

- Presedintele american Donald Trump a scris sambata, pe Twitter, ca demonstrantii care protestau fata de moartea unui afro-american in cursul unei arestari violente ar fi fost 'intampinati cu cei mai feroce caini si cu cele mai amenintatoare arme pe care le-am vazut' daca ar fi sarit gardul Casei…

- Președintele Donald Trump a scris sâmbata pe Twitter ca demonstranții care protestau în fața Casei Albe dupa moartea lui George Floyd ar fi fost întâmpinați de „cei mai rai câini și cele mai amenințatoare arme pe care le-am vazut vreodata” daca ar fi patrus…

- Un membru al staff-ului vicepresedintelui american Mike Pence a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, motiv pentru care zborul cu care Pence urma sa ajunga vineri in statul Iowa a fost intarziat si unele dintre persoanele care urcasera la bordul avionului Air Force 2 au fost debarcate, potrivit…

- Un membru al staff-ului vicepresedintelui american Mike Pence a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, transmite Reuters, conform Agerpres. Astfel, zborul cu care demnitarul urma sa ajunga, vineri, in statul Iowa a fost intarziat, iar unele dintre persoanele care urcasera la bordul avionului Air…