Revoltãtor: mii de vasluieni inconstienti au invadat strãzile! ALERTA LA VASLUI FARA RESPONSABILITATE… In municipiul Vaslui, vineri dimineata, mii de persoane – din oras sau din comunele din jur – au inundat strazile si parcurile, aglomerand pietele si magazinele, fara sa se gandeasca ca, prin actiunile lor, pot raspandi coronavirusul la cei cu care se intalnesc. In acest timp, copiii sunt tinuti fortat [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile care il surprind pe Papa Francisc mergand pe strazile pustii ale Romei nu arata o plimbare, ci un pelerinaj, a explicat preotul Francisc Dobos, purtator de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-catolice din Bucuresti.

- Va informam ca se intrerupe furnizarea apei potabile pe strada Cpt. Pantea Ion tronsonul cuprins intre Bulevardul Panduri si strazile Mihai Viteazu si Pompelor din municipiul Moreni, in data de 12.03.2020, intre orele 08:00-18:00, pentru remedierea unei avarii la reteaua de distributie. Reluarea alimentarii…

- Criza din transportul public se adanceste. Microbuzele de pe cinci linii nu vor mai circula de luni pe strazile Capitalei. Este vorba despre 50 de maxi-taxi-uri de pe rutele 108, 178, 135,129 si 175. Administratorii si-au motivat decizia prin faptul ca nu mai pot munci in pierdere.

- Mașinile ruginite, fara roți, cu geamurile sparte și prafuite din sectorul Buiucani vor fi duse, la indicația autoritaților, pe teritoriul Intreprinderii Municipale “Prestari servicii locative Buiucani”.

- Strada Batalion din Targu-Neamț este cunoscuta, printre altele, pentru faptul ca acolo sta fostul primar Decebal Arnautu și, nota bene, prin gropile vechi și dese. Starea drumului ne-a fost semnalata in ultimii ani de mai mulți cetațeni, care reclamau la acea vreme drumuri prea dese pe la service-uri.…

- In ultimele luni aerul din Bucuresti a devenit greu de respirat, asta in conditiile in care in Capitala strazile nu au mai fost aspirate de trei luni. De ce? Pentru ca operatorii de salubritate ofera acest serviciu pana la 1 noiembrie, conform contractelor care sunt realizate dupa norme realizate…

- Imagini incredibile surprinse pe un bulevard din cartierul Salajan din Capitala. Un barbat a fost filmat in timp ce se deplasa in traficul supraaglomerat pe trotineta electrica, alaturi de doi copii.Un barbat a dat dovada de inconștienta și a pus in pericol viața a doi copii, ieșind in trafic, la o…

- Cu toate ca persoana care a publicat inregistrarea pe o rețea de socializare a șters-o in scurt timp, aceasta a fost salvata de mai mulți utilizatori, astfel incat filmarea a ajuns sa fie distribuita de sute de ori, starnind un val de indignare. Avand in vedere ca nicio persoana nu a depus plangere,…