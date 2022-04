Revoltă la TWITTER! Elon Musk a fost dat în judecată Un grup de actionari ai Twitter l-au dat in judecata pe Elon Musk pentru ca nu a dezvaluit ca a cumparat o participatie semnificativa la compania de social media in termenul potrivit, transmite CNBC. CEO-ul Tesla si SpaceX a dezvaluit pe 4 aprilie ca a acumulat un pachet de 9,2% din actiunile Twitter, ceea ce a facut ca actiunile sa creasca, deoarece investitorii au vazut miscarea ca pe un vot de incredere. Elon Musk vrea sa ieftineasca Twitter Blue Dar dezvaluirea poate sa fi fost facuta prea tarziu. Legile comerciale federale stipuleaza ca investitorii trebuie sa informeze Comisia americana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CEO-ul Tesla si SpaceX a dezvaluit pe 4 aprilie ca a acumulat un pachet de 9,2% din actiunile Twitter, ceea ce a facut ca actiunile sa creasca, deoarece investitorii au vazut miscarea ca pe un vot de incredere. Dar dezvaluirea poate sa fi fost facuta prea tarziu. Legile comerciale federale stipuleaza…

- Romania are noi miliardari in dolari. Cat despre fruntea clasamentului bogaților afaceriști ai noștri, Daniel Dines a pierdut teren in fața lui Ion Țiriac dupa un an de supremație in clasamentul Forbes. 4 noi romani au aparut, in premiera in Forbes, topul dedicat miliardarilor lumii. Informaticienii…

- ”Prin conversatiile cu Elon din ultimele saptamani, ne-a devenit clar ca el va aduce o mare valoare consiliului nostru”, a spus CEO-ul Parag Agrawal intr-un tweet. Acesta a adaugat; ”Este atat un credincios pasionat, cat si un critic intens al serviciului, ceea ce este exact ceea ce avem nevoie pentru…

- Pretul nichelului, care este esential pentru fabricarea bateriilor pentru vehicule electrice, a crescut constant chiar si inainte de conflictul din Ucraina, care a adus la accentuarea avansului si a declansat haos la Bursa de Metale din Londra la inceputul lunii martie. Preturile altor metale utilizate…

- In Ottawa se așteapta un weekend fierbinte. Zeci de mii de protestatari contra guvernului Trudeau au anunțat ca vin in fața Parlamentului. Poliția aresteaza doi organizatori ai Convoiului libertații. Informația a fost livrata presei de catre un purtator de cuvant al unui grup implicat in organizarea…

- Elon Musk a donat, intre 19 si 29 noiembrie 2021, un total de 5.044.000 de actiuni Tesla unei organizatii de caritate, potrivit dosarului sau de la Comisia de Valori Mobiliare (SEC) din SUA, scrie Reuters.

- Cei mai bogați oameni din lume in 2022. Mark Zuckerberg a ieșit din top! Pana anul acesta, Jeff Bezos a fost, timp de 4 ani consecutiv, cel mai bogat om al planetei. In 2022, locul lui a fost luat de Elon Musk. CEO al companiilor Tesla și SpaceX, Elon Musk are in prezent o avere de 239.6 miliarde de…