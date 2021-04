Revoltă la pompele funebre: ”Închidem activitatea!” Angajații pompelor funebre refuza sa aplice protocolul schimbat de ministrul Sanatații, care prevede ca aceștia sunt responsabili cu imbracarea decedaților Covid. Aceștia au anunțat ca vor opri activitatea in semn de protest și ca nu vor sa se supuna unor riscuri de infectare atat de mari. Președintele Asociației Funerare Romane, Sebastian Cocoș, a anunțat ca […] The post Revolta la pompele funebre: ”Inchidem activitatea!” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

