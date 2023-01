Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a publicat o lista cu medicamente care pot inlocui stocurile lipsa, deoarece conțin substanța activa Ibuprofen. Inca de la inceputul acestui an, producatorii de medicamente generice au avertizat ca ne vom confrunta cu cea mai grava criza a medicamentelor. Luna trecuta au iesit de…

- Lista cu ”200 cei mai buni cantareți” din toate timpurile a fost revizuita și a creat mari controverse, fanii lui Celine Dion fiind șocați de faptul ca publicația Rolling Stone nu a inclus-o pe celebra artista. Billie Eilish și Taylor Swift sunt pe aceasta lista.

- Chiar daca, pentru noaptea de Revelion 2023, speram doar sa ne distram si sa nu avem probleme de sanatate, ar fi bine sa fim precauti si sa stim pe ce farmacii ne putem baza. Exista farmacii cu program non-stop de la care putem apela chiar și de Anul Nou. Farmacii deschise in Sectorul 1: Farmacia […]…

- Gala Sportului Nemtean 2022, eveniment in care vor fi premiati sportivii care au obtinut premii la campionatele mondiale si internationale desfasurate in acest an si tehnicienii acestora, va avea loc joi, 15 decembrie, in Sala Calistrat Hogas a Consiliului Judetean (CJ) Neamt. Evenimentul este organizat…

- ANAF va publica, trimestrial, lista contribuabilor, persoane juridice, care au declarat si au achitat la scadenta obligatiile fiscale de plata si care nu au obligatii restante. Potrivit ANAF, conditiile ce trebuie indeplinite cumulativ de catre contribuabili la intocmirea listei sunt: a) sunt depuse,…

