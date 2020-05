Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța „valul 2”, dar nu de coronavirus... La mai putin de doua saptamani pana la presupusa relaxare a restrictiilor impuse in vederea prevenirii raspandirii noului coronavirus, in Romania se inregistreaza 780 decese. Romania inregistreaza in momentul de fata 12.732 de cazuri confirmate si 780 de…

- Cercetatorii francezi de la Institutul Pasteur au creat primul test din lume care masoara nivelul de imunitate la Covid-19. Autoritatile de la Paris au anuntat ca pot face pana la o suta de mii de teste pe saptamana.

- Firmele și companiile inregistrate in paradisurile fiscale nu vor primi ajutoare financiare de la stat ca sa se redreseze dupa pandemie. Este anunțul facut de mai toate statele europene in așteptarea așa numitului plan Marshall pentru Europa.

- Ce se intampla in urmatoarea perioada? Cum va evolua pandemia de coronavirus in Romania, cand se va inregistra „varful” și cand vom avea ultimul deces cauzat de COVID-19? Cercetatorii americani au raspunsurile.

- Germania iși protejeaza companiile pentru a nu fi preluate de firme din strainatate, mai ales din China. Iar in Marea Britanie, premierul Boris Johnson raspunde la tratament. Cum arata Lumea azi ne spune colega noastra Ioana Dumitrescu, in revista presei internaționale.

- O echipa de cercetatori de la Facultatea de Medicina a Universitatii din Pittsburgh a reusit sa obtina un potential vaccin impotriva noului coronavirus. Este vorba despre un plasture de dimensiunea unui varf de deget. Specialistii americani sustin ca eficacitatea tratamentului creste…

- Comunicatul FIFA precizeaza ca grupul de lucru compus din conducatori si secretari generali ai FIFA si ai tuturor confederatiilor continentale, infiintat pentru a evalua consecintele pandemiei de Covid-19, a aprobat o serie de recomandari la prima sa videoconferinta, inclusiv cea privind amanarea tuturor…

- ONG-ul Reporters sans frontieres a lansat miercuri un observator al libertatii presei pe timpul pandemiei covid-19, care urmeaza sa masoare ”impacturile pandemiei asupra jurnalismului”, documentand ”cenzura de stat, dezinformarea deliberata si efectele acestora asupra dreptului la o informatie fabila”,…