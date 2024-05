E vineri și și sigur sunteți blocați in trafic. Și injurați, claxonați și va intrebați unde e Poliția Romana. Sau, macar, unde e Iohannis? Ca atunci cand președintele e in Capitala și nu in plimbari externe sau cu bicicleta pe șoselele de munte parca mai rasare cate un polițist de la Rutiera printr-o intersecție. Haos […] The post Poliția Romana, mișca-ți fundul in strada! first appeared on Ziarul National .