- La nivel mondial, numarul celor care au murit in pandemie este chiar și de patru ori mai mare decat cel raportat oficial ca fiind decese cauzate de COVID. In Romania, numarul oficial al deceselor din cauza virusului este de 56.000, dar numarul real ar fi dublu.In ianuarie 2022, datele oficiale indicau…

- Cercetatorii de la Wuhan, orașul unde a fost descoperit SARS-COV-2, lanseaza o alerta despre un nou coronavirus – NeoCov. Deocamdata, el nu a infectat omul. Totuși, acest virus periculos, prezent la liliacul din Africa de Sud, ar putea dobandi mutații și contamina omul, scrie Futura Sante in articolul…

- Prima oara s-a auzit in Romania mai mult despre acest animal pe perioada pandemiei: pangolin. De ce sa nu recunoaștem, a devenit instantaneu „sursa” tuturor relelor, „pangolinul de Wuhan” fiind mai mult decat mediatizat. In timp s-au mai schimbat „poveștile”, dar nu despre acest lucru e vorba acum.…

- Coronavirusul își pierde vasta majoritate a abilitații de a ne infecta în decurs de doar câteva minute dupa ce ajunge în aer, potrivit primelor simulari facute asupra modului în care virusul supraviețuiește în aerul expirat, scrie The Guardian. Cercetatorii…

- ​Australia a confirmat luni primul deces din cauza noii variante Omicron a COVID-19, pe fondul unei noi creșteri a numarului de infecții zilnice, potrivit The Guardian. Este vorba de un barbat in varsta de 80 de ani de la un centru de batrani din Sydney. Barbatul s-a infectat chiar in unitatea de ingrijire…

- Ordinea simptomelor pe care le manifesta pacientii cu COVID-19 nu este mereu aceeasi, ci difera in functie de varianta virusului SARS-CoV-2, potrivit unui studiu publicat joi de revista PLOS Computational Biology, relateaza EFE, scrie AGERPRES. Scopul studiului era sa se determinate daca ordinea…

- Variantele Omicron și Delta ar putea crea un virus mult mai puternic decat COVID-19, potrivit unui virusolog roman. Aceasta ipoteza s-ar putea aadeveri in scenariul in care Omicron nu va fi mai mult dominant decat Delta, iar variantele vor circula in paralel. Omicron și Delta ar putea crea un virus…

- Noua varianta are multe mutații in comun cu Omicron standard, dar ii lipsește o modificare genetica speciala care sa permita testelor PCR de laborator sa fie folosite ca mijloc de semnalare a cazurilor probabile de infectare, conform The Guardian .Varianta este inca detectata ca virusul coronavirus…