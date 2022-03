Revine pandemia de coronavirus? Shenzhen, un oraş chinez cu 17 milioane de locuitori, plasat în lockdown Cei 17 milioane de locuitori din regiunea orasului Shenzhen, care se afla in sudul Chinei, au fost plasati in lockdown dupa ce autoritatile locale au detectat 66 de cazuri noi de COVID-19, a anuntat duminica guvernul local, care a decis totodata inchiderea districtului financiar din aceasta metropola chineza, informeaza AFP. Autoritatile din Shenzhen, oras in care se afla sediile unor giganti din industria tehnologiei precum Huawei si Tencent, le-au cerut localnicilor sa ramana in locuintele lor din cauza cresterii numarului de infectari provocate de varianta Omicron a noului coronavirus, dupa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

