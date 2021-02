REVIEW Samsung Galaxy S21 Ultra - Ultra camere, ultra zoom, ultra preț Din punct de vedere al specificațiilor, Samsung a pus în noul Galaxy S21 Ultra cele mai bune și la zi componente, cele mai multe și mai capabile camere foto și a creat un pachet care sa conțina aproape tot ce se poate în materie de hardware. În cutia telefonului, însa, Samsung nu a mai &"pus&" atât de multe lucruri: pentru circa 6.000 de lei, utilizatorul nu mai primește nici încarcatorul, nici vreo pereche de caști, nici macar o simpla husa. Am testat în detaliu noul Galaxy S21 Ultra și am încercat sa descoperim, așadar, cât de capabil e noul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

