Revenire spetaculoasă a a unei pieţe considerate 'pe ducă': Piaţa PC-urilor se află la cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani Anul trecut au fost livrate la fel de multe PC-uri ca in 2012, ceea ce reprezinta o revenire importanta a unei piete considerate “pe duca” de numerosi analisti, conform news.ro 349 de milioane de PC-uri au fost livrate anul trecut, conform IDC, in crestere cu 14,8 procente fata de 2020. Cifra este cea mai mare din 2012 pana acum (tot in jur de 349 de milioane de PC-uri au fost livrate si atunci). Comparativ cu cel mai slab nivel din ultimii 10 ani, perioada 2016 - 2017, cand erau livrate 260 de milioane de PC-uri, piata a crescut cu 34%. Din 2017, piata de PC-uri a crescut… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

