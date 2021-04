Toni Nadal (60 de ani), antrenorul care l-a șlefuit pe Rafael Nadal, revine in circuitul ATP, dar nu in loja nepotului sau! E știrea momentului in tenisul masculin: Toni Nadal il va pregati, incepand cu Mastersul de la Monte Carlo, pe Felix Auger-Aliassime (20 de ani, 22 ATP), una dintre marile speranțe ale circuitului, scriu jurnaliștii de la Marca. In 2019, la doar 19 ani, Felix Auger-Aliassime ajungea pana pe locul 17 in lume. ...