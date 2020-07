Revenim la carantină? Avertismentul îngrijorător din partea Organizației Mondiale a Sănătății Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza in legatura cu posibilitatea reitroducerii masurilor de restricție pentru anumite țari in care numarul nou de cazuri de infecatre a crescut in ultima perioada. Reprezentanții Organizației sunt de parere ca unele Guverne ar trebui sa se pregateasca de reitroducerea masurii carantinarii, printre care se afla și statul roman. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

