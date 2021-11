Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane, dintre care doi polițiști, banuiți de contrabanda cu marfuri de la piața „KM7” din Odesa, au fost reținuți de procurori și ofițerii SIS. Inca un banuit, tot angajat al Ministerului de Interne, a reușit sa se ascunda in regiunea transnistreana.

- Cadou uriaș pentru 11 candidați care au susținut examenul de admitere in școlile de subofițeri ale Jandarmeriei Romane. Aceștia au primit nota maxima, in urma contestațiilor pentru niște lucrari punctate inițial cu nota 2 sau 3. Diferența de 7 puncte se ofera din buzunarul Ministerului de Interne care…

- Raed Arafat vine cu detalii despre cetificatul verde. Cand ar putea sa devina documentul obligatoriu la munca? Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a facut anunțul. Raed Arafat, detalii despre certificatul verde: cand va deveni obligatoriu la munca? Secretarul de stat in cadrul Ministerului…

- UPDATE Comitetul Municipiului București pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a facut duminica seara precizari in ceea ce privește obligativitatea purtarii maștii de protecție in Capitala, la cinci ore de la anunțul inițial, care a provocat confuzie. Potrivit reprezentanților CMBSU, in textul inițial remis…

- Presedintele interimar al Platfromei DA, ex-deputatul Dinu Plingau, critica activitatea ministrei de Interne, Ana Revenco. Intr-o postare pe Facebook, politicianul a indemnat sefa Politiei sa coboare cu picioarele pe pamant.

- Mai mult de 100 de jurnalisti afgani au lansat un apel comunitatii internationale sa apere in mod activ libertatea presei in tara lor, transmite sambata agentia dpa, informeaza AGERPRES . Nevoia cea mai urgenta este pentru garantii de protectie, in special in cazul femeilor jurnaliste, afirma grupul…

- Mai mut de 60% dintre cetațenii straini opriți la frontiera Marii Britanii sunt romani. O statistica arata ca dupa Brexit, polițiștii de frontiera britanici au oprit și interogat mai mulți romani decat alți straini. Datele ridica semne de intrebare in ceea ce privește o posibila discriminare. Potrivit…

- Aproximativ 140.000 de persoane, dintre care aproximativ 18.000 la Paris, au manifestat in diferite orase din Franta impotriva permisului sanitar, pentru a opta sambata consecutiv, mobilizarea fiind in scadere, potrivit Ministerului de Interne francez, relateaza AFP. Potrivit ministerului,…