Revelion strălucitor organizat de Primărie. În umbră, prieteni şi o licitaţie ciudată 100.000 de euro ne va costa concertul de Revelion. La aceasta suma se adauga artificiile, care vor fi 20.000 de euro, numai ca procedura de achizitie a fost facuta pe intuneric. Primaria a estimat cheltuieli de peste 610.000 lei (inclusiv TVA) pentru organizarea spectacolului dedicat Revelionului si a focului de artificii. Fondurile sunt alocate pentru doua achizitii: una anuntata pe site-ul Primariei, in timp ce cealalta este organizata intr-o maniera netransparenta. In cazul primei achizitii, este vorba despre o estimare de circa 500.000 lei pentru contractarea unor artisti si a scenotehnicii.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

