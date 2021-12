Stiri pe aceeasi tema

- In fata unei cresteri foarte accentuate a contaminarilor cu coronavirusul, traditionala petrecere de Revelion din Times Square va avea loc cu capacitati reduse si cu masca obligatorie, a anuntat joi primaria New Yorkului, unde anularile evenimentelor se inmultesc, noteaza AFP. Moment emblematic…

- Al doilea an de pandemie este pe sfarșite, iar oamenii din toata lumea au invațat sa traiasca cu restricții. Nici romanii nu fac excepție, așa ca au decis sa se aventureze și sa petreaca Revelionul intr-o țara in care nu este necesar ca localurile sa fie inchise la ora 21:00. Mulți dintre romani au…

- Noi restricții au fost impuse in Marea Britanie dupa depistarea unor cazuri de infectare cu Omicron, tulpina virusului care a aparut in sudul Africii. Masurile au fost anunțate sambata seara de premierul Marii...

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a vorbit despre modul in care vom putea sarbatori Craciunul și Revelionul din 2021. Șeful DSU a afirmat ca deocamdata este prea devreme pentru a se pronunta in privinta modului in care se vor desfașura sarbatorile de iarna si ca pe 10-15…

- Raed Arafat a vorbit despre modul in care vom putea sarbatori Craciunul și Revelionul din 2021. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a explicat care este viziunea in acest moment.

- Ministrul Sanatații, Cseke Attila, a vorbit despre eventualele restricții anti-Covid pe care autoritațile le-ar putea impune de Craciun și Revelion. Iata cum ar putea arata sarbatorile de iarna pentru romani.Ce restricții am putea avea de Craciun și RevelionCazurile noi de infectari cu Covid-19, dar…

- Jandarmii suceveni au transmis un comunicat de presa in care le recomanda celor care participa la manifestari publice sa poarte masti de protectie anti-COVID, desi ei n-au purtat la protestele fata de restricti, care au avut loc sambara, 2 octombrie, la Radauti.

- Jandarmii suceveni au transmis un comunicat de presa in care le recomanda celor care participa la manifestari publice sa poarte masti de protectie anti-COVID, desi ei n-au purtat la protestele fata de restricti, care au avut loc sambara, 2 octombrie, la Radauti.