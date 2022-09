Desi a avut loc o oarecare relaxare a presiunilor preturilor, potrivit sondajelor, acestea au ramas ridicate, iar Banca Centrala Europeana (BCE) este sub presiune, deoarece inflatia este de peste patru ori tinta oficiala de 2%, atingand luna trecuta un record de 9,1%. Banca se confrunta cu perspectiva unei cresteri agresive a ratelor dobanzilor chiar in momentul in care economia intra intr-o recesiune. O crestere a costurilor indatorarii s-ar adauga la necazurile consumatorilor indatorati, totusi, intr-un sondaj Reuters de saptamana trecuta, aproape jumatate dintre economistii chestionati au spus…