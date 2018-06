Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Financiar este brandul media cu cea mai mare incredere acordata de consumatorii sai, cu o nota de 8,2, urmata de Digi 24 (7,85), TVR (7,71), Mediafax (7,63) si Pro TV (7,62), arata un studiu realizat de Institutul Reuters pentru Studierea Jurna­lismului de la Universitatea din Oxford (Marea…

- Cei mai multi dintre romani au un interes pentru a discerne intre stirile false si cele adevarate din online, afirma dr. Raluca Radu, director la Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii a Universitatii din Bucuresti, coordonator al Observatorului European de Jurnalism in limba romana si raportor…

- Cei mai multi dintre romani au un interes pentru a discerne intre stirile false si cele adevarate din online, afirma dr. Raluca Radu, director la Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii a Universitatii din Bucuresti, coordonator al Observatorului European de Jurnalism in limba romana si raportor…

- Decanul Facultatii de Jurnalism si Stiintele Comunicarii din Bucuresti, Mihai Coman, a primit miercuri titlul academic Doctor Honoris Causa din partea Universitatii din Craiova, in cadrul unei ceremonii ce s-a desfasurat in Aula „Regele Mihai I“ al Romaniei. La eveniment ...

- Claudia Chiru este profesor pentru invatamantul primar la scoala nr. 195 din Titan, Bucuresti. In 2013, a fondat scoala Alternativa de Gandire Aplicata – SAGA Kid din Bucuresti, pe care o dezvolta si in prezent, un ONG care ofera programe educationale alternative pentru copiii cu varste intre 6 si 12…

- Cea mai importanta manifestare de profil organizata in ultimii 25 de ani in Bacau – Conferinta Nationala a Bibliotecilor, si-a deschis lucrarile joi, 17 mai, ora 9.30, in Aula „Moldova” a Universitatii „George Bacovia”. Desfasurata sub auspiciile Asociatiei Nationale a Bibliotecilor Publice din Romania…

- Primul bilant il da pe reprezentantul Israelului drept mare favorit, in timp ce Mikolas Josef, reprezentantul Cehiei, s-a ranit in timpul dansului. In plus, masuri extreme de securitate au fost luate, astfel incat pana pe 7 mai, publicul nu va avea acces pe Altice Arena, unde este pregatit evenimentul,…

- Campusul Universitar „Vasile Goldis” a gazduit vizita ambasadorului Italiei in Romania, Excelenta Sa Marco Giungi insotit de consulul Roberto Sperandio, alaturi de care s-au aflat importanti anteprenori italieni. Excelenta Sa a avut o intrevedere cu reprezentatii conducerii Universitatii, prof. univ.…