Reuters: Ţiţeiul norvegian Johan Sverdrup este câştigătorul clar în cursa pentru înlocuirea petrolului rusesc la rafinăriile din Europa Johan Sverdrup a fost lansat in 2019, facandu-l un relativ nou venit in comparatie cu clasa petrolului Urals din Rusia. Vandut initial mai ales in Asia, o interdictie a UE asupra importurilor de petrol rusesc pe mare, impusa in decembrie, a deschis piata europeana, unde gradul mediu Johan Sverdrup a devenit materie prima primara pentru rafinarii din tari precum Germania, Polonia si Finlanda. Acum, rusii sunt cei care trebuie sa plateasca pentru calatoriile mai lungi catre Asia, de unde India si China continua sa cumpere, in timp ce Johan Sverdrup a devenit unul dintre cele mai cautate din nord-vestul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

