Stiri pe aceeasi tema

- Executivul american si alte peste 60 de tari, printre care se afla Australia, Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Coreea de Sud, Qatar si Marea Britanie și Romania au declarat, intr-un comunicat comun, ca "cei care ocupa pozitii de putere si autoritate in Afganistan poarta responsabilitatea -…

- Executivul american si alte peste 60 de tari, printre care se afla Australia, Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Coreea de Sud, Qatar si Marea Britanie și Romania au declarat, intr-un comunicat comun, ca "cei care ocupa pozitii de putere si autoritate in Afganistan poarta responsabilitatea -…

- O declaratie comuna, sustinuta de peste 60 de tari, cere ca afganilor si cetatenilor straini care doresc sa paraseasca Afganistanul sa li se permita sa plece, iar aeroporturile si punctele de trecere a frontierei sa ramana deschise, informeaza luni Reuters, care citeaza Departamentul de Stat al SUA.…

- Ministrii de externe din statele G7 afirma, intr-o declaratie comuna, ca Iranul ameninta pacea si securitatea internationala si ca toate dovezile disponibile arata ca Republica Islamica a fost in spatele atacului asupra petrolierului Mercer Street de saptamana trecuta, in urma caruia un marinar roman…

- Ministrii de externe din statele G7 afirma, intr-o declaratie comuna, ca Iranul ameninta pacea si securitatea internationala si ca toate dovezile disponibile arata ca Republica Islamica a fost in spatele atacului asupra petrolierului Mercer Street de saptamana trecuta, relateaza vineri Reuters si…

- În lupta împotriva pandemiei de Covid 19, grupul G7 al puterilor economice occidentale dorește sa ajute țarile mai sarace, cu un miliard de doze de vaccin. Guvernul britanic a anunțat noaptea trecuta ca acest lucru ar trebui sa fie posibil atât prin distribuirea, cât și prin…

- Liderii marilor puteri din grupul celor sapte tari industrializate (G7) vor incerca sa gaseasca solutii comune la crizele globale, in special pandemia si urgenta climatica, in cadrul primei lor reuniuni in format fizic dupa aproape doi ani, care va incepe vineri in Regatul Unit, potrivit Agerpres.…

- Miniștrii de finanțe ai statelor G7, din care fac parte SUA, Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Japonia, Italia, au ajuns la un acord „istoric” privind impozitarea companiilor multinaționale, a declarat ministrul britanic de finanțe, Rishi Sunak, scrie BBC .Miniștrii de finanțe reuniți la Londra…