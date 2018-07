Stiri pe aceeasi tema

- Germania, Italia si Austria intentioneaza sa coopereze mai strans pentru a face "ordine" in situatia actuala a migratiei din Uniunea Europeana, au afirmat, joi, la Innsbruck, ministrii de interne ai celor trei tari, relateaza dpa, informeaza Agerpres."In mod clar, scopul este de a face Europa…

- Seehofer a facut aceasta declaratie dupa o intrevedere cu omologul sau italian Matteo Salvini, cu o zi inainte de o reuniune la Innsbruck a ministrilor justitiei si de interne ai tarilor din UE, in prezent sub presedintie austriaca, reuniune ce va fi consacrata in special problemei migratiei.El…

- Ministrii de interne din tarile membre ale Uniunii Europene se reunesc joi, in cadru informal, in orasul austriac Innsbruck pentru a analiza mai detaliat ideea crearii unor noi tipuri de centre pentru migranti, relateaza dpa, informeaza Agerpres.Acordul convenit de liderii statelor UE in luna…

- Franta si Germania indeamna la acorduri intre mai multe tari cu privire la provocari ale migratiei, in vederea ocolirii lipsei consensului care paralizeaza Uniunea Europeana (UE) in aceasta problema, relateaza AFP. In timp ce lideri din 16 tari s-au reunit duminica la Bruxelles, intr-un mini-summit…

- Agenda primei zile a reuniunii va cuprinde prezentarea stadiului implementarii posturii aliate de descurajare si aparare, precum si modalitati de eficientizare a acestuia, potrivit unui comunicat MApN. "Pentru tara noastra, un interes deosebit il reprezinta prezenta aliata avansata dedicata…

- Statele membre ale Uniunii Europene au recunoscut marti ca sunt inca departe de gasirea unui compromis pentru deblocarea reformei sistemului european de azil, intr-un context politic facut si mai dificil de accederea la putere a unui guvern populist in Italia, transmite AFP, informeaza Agerpres.Ministrii…

- Abandonarea acordului nuclear cu Iranul și distrugerea alianței transatralntice dintre UE și SUA ”vor avea efecte negative asupra economiei europene si vor provoca si alte dislocari”, inclusiv devalorizarea monedelor statelor emergente, a susținut, marți, Geroge Soros, in cadrul unui discurs pronunțat…