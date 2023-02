Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana atrage atentia asupra unei campanii de fraude online desfasurare in mai multe tari europene, prin care victimele sunt sunate de persoane care pretind ca sunt angajati ai bancilor si le solicita sa isi transfere banii din cont in alte conturi asa-zis sigure, sub pretextul unor atacuri…

- Reprezentanți ai societații civile din Sectorul s-au adunat marți in fața Primariei Sectorului 1 pentru a sarbatori Mica Unire, „momentul nașterii serviciilor publice in statul modern Romania”, prilej cu care au organizat și un „parastas”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Mai mult de jumatate dintre membrii Comisiei Europene urmeaza sa se deplaseze la Kiev pe 2 februarie pentru o reuniune cu membrii guvernului ucrainean, in ajunul unui summit UE-Ucraina, a declarat o purtatoare de cuvant a executivului.Purtatoarea de cuvant a Comisiei Europene, Dana Spinant, fara a se…

- Mai mult de jumatate dintre membrii Comisiei Europene urmeaza sa se deplaseze la Kiev pe 2 februarie pentru o reuniune cu membrii guvernului ucrainean, in ajunul unui summit UE-Ucraina, a declarat o purtatoare de cuvant a executivului.Purtatoarea de cuvant a Comisiei Europene, Dana Spinant, fara a se…

- Un tanar in varsta de 26 de ani, din Fratauții Noi, care venea spre casa in ultima zi a anului 2022, nu a mai ajuns la domiciliu, ci in arest, fiind reținut de pe Aeroportul "Ștefan cel Mare" Suceava, in baza unui mandat european de arestare emis de autoritațile judiciare din ...

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai Ligii Studentilor Romani din Strainatate, filiala Paris, context in care au vorbit despre echivalarea studiilor, potrivit Agerpres.

- Doar 5% dintre migrantii care au fost expulzati in 2021 din Europa au declarat ca nu au facut obiectul folosirii ''fortei excesive'' impotriva lor sau nu au fost martori la astfel de practici, indica un raport prezentat joi de reteaua de ONG-uri Border Violence Monitoring Network

- Faptul ca Armenia continua sa instaleze mine pe teritoriile eliberate din Azerbaidjan reprezinta un obstacol major in calea eforturilor de reconstrucție și a reintoarcerii persoanelor stramutate in interiorul țarii.