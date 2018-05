Reuniune NATO-Rusia consacrată conflictului din Ucraina Reuniunea - cea de a saptea din ultimii doi ani - ar urma sa fie consacrata conflictului din Ucraina, unde Moscova este acuzata ca-i sustine pe separatistii prorusi din Est.



"Este important sa discutam cu Rusia", sustine secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, care, pe de alta parte, continua sa denunte tentativele de intimidare si ingerintele ruse in tarile membre ale Aliantei. Reuniunea consiliului se va desfasura insa cu usile inchise, a precizat Alianta.



Consiliul NATO-Rusia, importanta platforma de dialog, "nu a fost niciodata suspendat", subliniaza responsabilii…

Sursa articol si foto: rtv.net

