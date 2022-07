Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a amenintat din nou luni ca "va ingheta" aderarea Suediei si Finlandei la NATO daca acestea nu respecta conditiile puse de Turcia, relateaza AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Argumentele prezentate parții turce de Suedia și Finlanda cu privire la aderarea lor la NATO sunt departe de așteptarile Ankarei, a declarat ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Suedia va incerca sa obtina progrese in discutiile cu Turcia pe tema obiectiilor Ankarei cu privire la cererea de aderare a tarii nordice la NATO, a declarat vineri ministrul suedez de Externe, Ann Linde, relateaza Reuters si dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, miercuri, ca va convoca o intalnire la Bruxelles in zilele urmatoare cu oficiali de rang inalt din Suedia, Finlanda si Turcia pentru a discuta despre opozitia Ankarei fata de aderarea Stockholmului si Helsinkiului la Alianta Nord-Atlantica,…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat marti ca Finlanda si Suedia trebuie sa isi modifice legislatia pentru a putea adera la NATO, in caz contrar Turcia urmand sa faca uz de dreptul sau de veto, transmite Reuters, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Prim-ministrul suedez Magdalena Andersson a declarat luni ca discutiile dintre tarile candidate la NATO, Suedia si Finlanda, pe de o parte, si Turcia, membru NATO, pe de alta parte, cu privire la opozitia Ankarei fata de aderarea lor la alianta nord-atlantica continua, transmite dpa preluat de agerpres.…

- Suedia va trimite diplomati in Turcia, in incercarea de a depasi obiectiile Ankarei fata de planul ei de a adera la NATO, a anuntat ministrul apararii Peter Hultqvist, in timp ce o decizie oficiala de a prezenta cererea este asteptata luni, relateaza Reuters, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele…

- Ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu s-a aratat conciliant fata de Finlanda, reprosand in schimb Suediei "declaratii provocatoare", la discutiile de duminica de la Berlin privind aderarea celor doua tari la NATO, relateaza AFP, dpa si Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…