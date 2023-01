Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru israelian de extrema-dreapta al securitații naționale, Itamar Ben-Gvir, a vizitat marți (3 ianuarie), pentru scurt timp, complexul moscheii Al-Aqsa din Ierusalim, un loc venerat și de evrei, ceea ce a provocat o condamnare vehementa din partea palestinienilor și a mai multor țari arabe.…

- "Luni ne vom exprima oficial pozitia. Avem o intrebare foarte simpla: are Rusia dreptul de a ramane membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU si de a fi in ONU?", a spus Kuleba, vorbind in timpul unui maraton televizat national in noaptea Craciunului."Avem un raspuns convingator si motivat:…

- Relațiile ruso-chineze au trecut testul vicisitudinilor și dificultaților internaționale. Așadar, puterea relațiilor dintre Rusia și China a fost evaluata de președintele chinez Xi Jinping in cadrul unei intilniri cu vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, relateaza…

- Cancelarul german Olaf Scholz a facut apel la Rusia sa excluda fara echivoc folosirea armelor atomice in razboiul din Ucraina, transmite duminica EFE.”Nu este permisa si nu este legitima folosirea armelor nucleare in acest conflict. Cerem Rusiei sa declare ca nu o va face. Este vorba despre o limita…

- Cand vorbesc despre China, politicienii noștri (dar și de aiurea) nu uita sa precizeze niciodata despre doua lucruri: sistemul de supraveghere electronica și sistemul creditului social. Desigur, cele doua sunt intrepatrunse și amandoua sunt date ca exemplu negativ pentru limitarile aduse libertații…

- Rusia a anunțat China ca exista riscul ca Ucraina sa realizeze un atac radioactiv. Totodata, diplomații ruși au atras atenția la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU ca Ucraina vrea sa atraga NATO intr-u9n conflict direct cu Federația Rusa. Acuzații

- Un inalt oficial NATO a avut un schimb de replici foarte sincere cu un diplomat chinez in legatura cu eșecul Chinei de a condamna invazia Rusiei in Ucraina, ceea ce a provocat tensiuni legate de razboi in cadrul unei conferințe internaționale despre Arctica, relateaza Bloomberg și Hotnews . Schimbul…

- China a acuzat miercuri Statele Unite pentru lansarea rachetelor balistice nord-coreene, spunand ca Washingtonul "otraveste" mediul de securitate din regiune, in cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, divizat pe aceasta chestiune, informeaza AFP, citata de