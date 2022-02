Stiri pe aceeasi tema

- Observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) au afirmat sambata ca au observat o "crestere spectaculoasa" a incalcarilor armistitiului in estul Ucrainei, unde separatistii pro-rusi si fortele ucrainene se infrunta din 2014, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Personalul american al OSCE (Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa) a inceput sa se retraga, cu automobilele, din orasul Donetk, aflat in estul Ucrainei si controlat de separatistii prorusi, de teama unei invazii militare ruse, transmite duminica Reuters Statele Unite si aliatii…

- Consiliul de Securitate al ONU se reunește luni in sedinta publica, la cererea Statelor Unite ale Americii, pentru a discuta despre prezența trupelor rusesti la granita cu Ucraina. Tensiunile se muta la sediul organismului mondial de la New York. Statele Unite ale Americii descriu reuniunea…

- „Masurile de consolidare a încrederii” și „masurile de dezarmare” sunt posibile în criza din jurul Ucrainei cu Rusia, a declarat marți premierul norvegian Jonas Gahr Store pentru ONU, fara alte detalii, potrivit AFP.„Putem lua masuri de consolidare a încrederii,…

- Oficiali din Franța si Germania se vor deplasa la Kremlin, in Rusia, pentru criza din Ucraina, subiectul principal de discutii ce va fi abordat. Franta si Germania vor trimite in Rusia oficiali de rang inalt pentru discutii cu Administratia Vladimir Putin in scopul evitarii unei interventii militare…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a criticat joi lipsa de progrese in directia gasirii unei solutii la conflictul din estul Ucrainei, transmite dpa. ''Nevoile umanitare trebuie sa prevaleze in fata consideratiilor politice'', a declarat ministrul de externe suedez…