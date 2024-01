Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgenta joi dupa-amiaza, la cererea Moscovei, care a acuzat Ucraina ca a doborat un avion de transport militar rusesc, a anuntat miercuri presedintia franceza a Consiliului, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro. Ministrul rus de externe Serghei Lavrov, aflat…

- Reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU, joi, in urma doborarii avionului rusesc in BelgorodConsiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgenta joi dupa-amiaza, la cererea Moscovei, care a acuzat Ucraina ca a doborat un avion militar rusesc de transport, la bordul caruia se aflau…

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgenta joi dupa-amiaza, la cererea Moscovei, care a acuzat Ucraina ca a doborat un avion de transport militar rusesc, a anuntat miercuri presedintia franceza a Consiliului, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Rusia a anuntat ca a cerut vineri o reuniune urgenta a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pentru a discuta despre loviturile militare ale Statelor Unite si Marii Britanii asupra Yemenului, informeaza Reuters. „Rusia a solicitat o reuniune urgenta a Consiliului de Securitate al ONU la 12 ianuarie…

- Rusia a acuzat Ucraina sambata la ONU, in cursul unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate solicitata de Moscova, ca a comis un act de "terorism deliberat" si ca a folosit bombe cu dispersie in orasul rus Belgorod, noteaza AFP, citat de Agerpres.Rusia a promis ca va raspunde acestei lovituri…

- Razboi in Ucraina, ziua 675. Ucraina raspunde Rusiei dupa atacurile masive de vineri. Armata ucraineana lanseaza in mod constant lovituri in Rusia, in special in regiuni foarte apropiate de teritoriul sau. Rusia cere o reuniune a Consiliului de Securitate

- Rusia a atras vineri critici dure in Consiliul de Securitate al ONU pentru lansarea unor atacuri masive cu rachete și drone impotriva Ucrainei, dupa ce Kievul și susținatorii sai au cerut o reuniune urgenta a organismului, transmite Reuters. Vineri, loviturile rusești pe teritoriul Ucrainei au ucis…

- Razboi in Ucraina, ziua 675. Ucraina și alți 30 de membri ai ONU au solicitat o reuniune de urgența a Consiliului de Securitate ca raspuns la atacul frenetic al Rusiei asupra orașelor ucrainene.