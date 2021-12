Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a convocat pentru 12 ianuarie o reuniune a Consiliului NATO-Rusia si se afla ”in contact” pe aceasta tema cu Moscova, a anuntat un reprezentant al Aliantei Nord-Atlantice la Bruxelles, relateaza AFP, citat de News.ro. Stoltenberg a propus in mai multe randuri Moscovei, in ultimele luni, o reluare a dialogului […] The post Reuniune a Consiliului NATO-Rusia, pe 12 ianuarie. Intalnire a Comitetului Militar al NATO, in aceeasi zi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .