- Marea Britanie a solicitat o noua reuniune a Consiliului de Securitate al ONU privind Myanmar pentru vineri, au informat AFP marti mai multe surse diplomatice. Aceasta sesiune va avea loc in spatele usilor inchise si va incepe la orele 15:00 GMT, potrivit propunerii Londrei, responsabila…

- Un roman, șofer de taxi in Marea Britanie, a fost ucis, miercuri seara, in fata unei scoli din Tottenham, suburbie a Londrei. Autorul este, cel mai probabil, clientul care il solicitase pentru o cursa printr-o aplicație mobila, care este cautat acum de poliție. Gabriel Bringye, de 37 de ani, a fost…

- Cea mai ingusta casa din Londra, care are doar 1,7 metri lațime, este de vanzare pentru mai mult de 1.000.000 de euro, informeaza News.ro , care citeaza AFP. Locuința este situata in cartierul Shepherd’s Bush și a fost la origine un magazin de palarii, cu depozite pentru marfuri și locuințe la etajele…

- Mii de oameni din intreaga lume au votat pentru fotografia preferata in cadrul concursului Art of Building, pledand pentru Arg of Karim Khan realizata de fotograful profesionist Borna Mirahmadian din Australia, la categoria Opțiunile Publicului. Cei 15 finaliști din acest an au venit din intreaga…

- Ambasadorii tarilor Uniunii Europene au aprobat, luni, aplicarea in mod provizoriu, de la 1 ianuarie 2021, a Acordului dintre Bruxelles si Londra privind relatiile post-Brexit. Citește și: Noua tulpina Covid, prezenta deja in Romania? Valeriu Gheorghița nu exclude posibilitatea: 'Nu știm,…

- Consilierii guvernamentali din Marea Britanie care urmaresc evoluția noii tulpini a coronavirusului au incredere „moderata” ca aceasta este mai capabil sa se transmita decat alte variante dezvoltate pana in prezent de acest virus.Cercetarile se afla, ce-i drept, intr-un stadiu incipient, conțin incertitudini…

- Cativa romani din Marea Britanie i-au socat pe londonezi. Acestia au taiat porcul de Craciun, dupa care s-au plimbat cu el in mijlocul Londrei. Pe imaginile postate pe retelele de socializare se vede cum trei romani scot animalul dintr-o masina, dupa care unul dintre ei il ia in spate si se plimba…

