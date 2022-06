Stiri pe aceeasi tema

- Promovat in Liga I, clubul Petrolul 52 Ploiești va demara, de astazi, 6 iunie, procedura de comercializare a abonamentelor valabile pentru sezonul 2022-2023. Abonamentele ”cu prețuri de Liga I” se spera ca vor aduce in bugetul clubului o infuzie importanta de capital, inainte de inceperea noului sezon…

- Conducerea clubului FCV Farul Constanța a anuntat, vineri, 3 iunie, ca incepand de luni, 6 iunie, vor fi puse in vanzare abonamentele pentru anul competițional 2022-2023. Acestea sunt valabile la toate partidele „marinarilor” de pe teren propriu (campionat regulat / play-off / out + Cupa Romaniei).…

- Petrolul este la 90 de minute distanța de Liga 1, iar astazi, pe „Ilie Oana”, are șansa de a sarbatori revenirea in primul eșalon. Doua etape au mai ramas de disputat pana la finalul campionatului, dar, astazi, Petrolul poate și trebuie sa obțina, matematic, promovarea in Liga 1. O victorie cu Concordia…

- FC Petrolul o va intalni duminica, 1 Mai, de la ora 14.30, pe CSA Steaua București, intr-un meci contand pentru etapa a șaptea din cadrul fazei play-off a Ligii 2. Aflați pe primul loc in clasament și cu șanse mari de promovare, “lupii” au nevoie de o victorie in aceasta partida, pentru a ajunge și…

- Echipa de fotbal Zimbru Chișinau nu mai este ce-a fost imediat și cateva sezoane ulterior inființarii primului eșalon din Republica Moldova. In prezent, ca penultima clasata se poate numi chiar… ultima clasata, de cand „lanterna roșie” inițiala a fost scoasa din cel dintai eșalon al Moldovei de peste…

- FC Universitatea Cluj a remizat pe stadionul Ilie Oana”, scor 0-0, intr-o atmosfera dificila creata de cei circa 10.000 de suporteri ai lupilor galbeni prezenți in tribune. Alb-negrii se intorc acasa cu un singur punct.Prahovenii raman la șapte puncte in fața clujenilor, aceștia din urma riscand sa…

- Dupa o perioada de pauza competitionala care parea sa nu se mai incheie, Campionatul National de rugby juniori U17 s-a reluat odata cu partidele etapei a sasea. Tinerii jucatori de la CS Cleopatra vor infrunta, in primul meci oficial al anului, un adversar de top: ACS Soimii-CS Dinamo Bucuresti. Returul…

- Primul meci din play-off este așteptat cu interes in fotbalul romanesc, faptul ca multe meciuri din eșalonul secund sunt mai atractive decat multe partide din Liga 1 vazandu-se și in programarea televizarilor! Echipa FC Petrolul Ploiești va fi protagonista derbiului primei etape, jocul cu U. Cluj, care…