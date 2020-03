Stiri pe aceeasi tema

- Blaise Matuidi (32 de ani), mijlocașul francez de la Juventus, este al doilea jucator care sufera de COVID-19, de la campioana Italiei. Cel mai probabil, Matuidi a luat virusul de la colegul sau, Daniele Rugani, care a fost primul jucator al lui Juve care are coronavirus. In prezent, toți jucatorii…

- Formatia AC Milan a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Torino, in etapa a XXIV-a a campionatului Italiei, potrivit news.ro.Unicul gol al meciului a fost marcat de Rebic, in minutul 25. Citește și: USR a batut palma cu PSD? Un lider PNL anunța blatul zilei: ‘Le-a…

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Pronosticul selectat pentru Milan – Juventus ține cont de forța ofensiva a gazdelor. Aceasta se va evidenția din nou, intr-un meci cu miza in care tehnicianul Sarri va arunca in lupta o formație foarte apropiata de cea ideala. Nu dam verdicte in manșa tur a semifinalei…

- Juventus vrea cu orice preț sa caștige Champions League, iar planurile pentru sezonul viitor pleaca de la aceasta idee. Campioana fara rival in Italia incepand din 2012, Batrana Doamna viseaza la "urecheata", iar pentru acest lucru este dispusa sa faca orice sacrificii financiare: știe numele super…

- Pe 7 februarie 1984, Romania disputa un meci de pregatire la Alger, in compania formatiei gazda, Algeria. Lipsit de aportul dinamovistilor, lasati acasa pentru a pregati duelul cu Dinamo Minsk (1-1, 1-0), din „sferturile" Cupei Campionilor, Mircea Lucescu profita de ocazie si debuteaza doi tineri de…

- Juventus s-a desprins in clasamentul campionatului de fotbal al Italiei, dupa ce a invins-o pe Parma cu scorul de 2-1, duminica, pe teren propriu, in etapa a 20-a, iar Inter Milano a remizat cu Lecce. Campioana a parut obosita in unele momente si a suferit in meciul cu Parma, dar dubla lui Cristiano…

- Cristiano Ronaldo (34 de ani) a marcat trei goluri in victoria lui Juventus din victoria cu Cagliari, scor 4-0. Cagliari, revelația sezonului din Serie A, a rezistat doar o repriza la Torino. Campioana en-titre s-a descatușat dupa pauza. Ronaldo a deschis scorul in minutul 49, dupa o gafa in defensiva…