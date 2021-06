"La data de 20 iunie, politistii din cadrul Sectiei 2 Iasi au identificat un barbat de 37 de ani banuit de comiterea infractiunilor de distrugere si amenintare. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca la data de 19 iunie acesta ar fi amenintat un barbat si o femeie cu incendierea autoturismului acestora, iar in seara de 19 spre 20 iunie le-ar fi distrus prin incendiere autoturismul. In baza probatoriului administrat in cauza, la d (...)