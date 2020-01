Reţete de post. Ardei umpluti cu orez si ciuperci. Reteta de post Ardei umpluti cu orez si ciuperci. Reteta de post Mod de pregatire Ardei umpluti cu orez si ciuperci Ardeii se spala, se taie un capacel, in jurul coditei, se scot semintele si se curata bine in interior. Se oparesc 10 minute in apa clocotita si se lasa apoi la scurs. Ceapa si morcovul taiate marunt se calesc in ulei, apoi se adauga si ciupercile scurse de zeama. Dupa se adauga si orezul care in prealabil se spala bine. Se adauga pe rand sarea cu piperul si mararul tocat marunt. Se calesc toate la foc domol adaugandu-se din cand in cand cate putina apa. Cand orezul este pe jumatate facut… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

