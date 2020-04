Stiri pe aceeasi tema

- Sofia Vicoveanca a avut un șoc astazi dupa ce zeci de cunoștințe au inceput sa se intereseze de starea sa de sanatate. Un rauvoitor a lansat zvonul ca solista e infectata cu noul coronavirus și e in stare grava.Artista (78 ani) locuiește in centrul municipiului Suceava, singurul oraș din Romania aflat…

- Cei care doresc sa-și diversifice meniul in aceasta perioada sau vor sa-și incerce indemanarea la gatit au mai multe variante la dispoziție. De la feluri de mancare tradiționale pana la cele din bucataria internaționala, acestea pot aduce un plus de sanatate și energie organismului, in aceasta perioada.…

- Sa achiziționezi painea din magazine nu mai este la fel de accesibil și convenabil in acest moment. O varianta avantajoasa ar fi sa o prepari chiar tu acasa. In acest fel, va fi mereu proaspata, tu te vei bucura de placerea de a o pregati, iar rezultatul final va fi unul delicios. Painea este alimentul…

- Simona Semen, sora unui cadru medical de la Spitalul Judetean de Urgenta din Suceava, a postat pe internet un mesaj cutremurator despre ceea ce a provocat virusul COVID-19 în Bucovina. "Când Corona devine atât de reala încât te sufoca și te doare literal…

- Moldova e in stare de urgenta, iar multi dintre moldoveni inca mai cred ca tot ce se intampla astazi este o gluma si iau in ras indemnul de a sta izolati in case. Si italienii s-au facut ca nu au auzit mesajele autoritatilor, iar acum ar face orice sa dea timpul inapoi.

- Octavian Moșin, parohul Bisericii ”Intampinarea Domnului” a Universitatii de Stat din Moldova, a vorbit, in cadrul emisiunii "Vorbe bune cu Lilu", despre masurile de protectie impotriva coronavirusului in biserici.

- Sambata dimineața (22 feb.), muncitorii care efectuau lucrari de amenajare a malurilor raului Moldova, pe raza orașului Gura Humorului, au descoperit un obiect metalic, asemanator unui element de muniție. Evenimentul a fost anunțat prin 112, iar la fața locului a fost trimisa Echipa pirotehnica a Inspectoratului…

- Un barbat de 32 de ani, impatimit al jocurilor de noroc, a fost condamnat la inchisoare cu executare dupa ce anchetatorii au stabilit ca acesta este responsabil de talharirea unei batrane de 77 de ani. Plasat sub control judiciar pana la pronuntarea sentintei, individul a incercat sa violeze o fata…