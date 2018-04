1981 – 1990 a fost perioada de glorie a termoficarii in Valea Jiului. Timp de noua ani de zile, agentul termic era furnizat abonaților printr-o unica societate de distribuție. La acel moment erau peste 35 de abonați in Valea Jiului. Acum mai sunt puțin peste 3000, cu tot cu instituțiile publice și societațile comerciale. Rețeaua a fost proiectata in anii ’70. Rețeta unui faliment in lanț are ca “ingredient” principal descentralizarea.

“Incepand cu anul 1981, in Valea Jiului, incalzirea locuintelor si asigurarea apei calde menajere s-a realizat, in sistem centralizat, in localitatile…