Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat ca salariile a peste 700.000 de lucratori din sectorul public vor crește cu 45%, in contextul in care duminica au loc alegeri prezidențiale. Turcia are aproximativ 5 milioane de funcționari publici, conform BNN.

Prezent la ceremonia de semnare a protocolului-cadru al Contractului Colectiv Public in domeniul muncii, Erdogan a declarat: „Cu acest protocol, stabilim cadrul salariilor pe care aproximativ 700.000 dintre frații noștri le vor primi in 2023-2024. In cadrul acestui contract colectiv, creștem salariile cu 45%, inclusiv cota de bunastare,…