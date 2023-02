Rețetă mâncare de urzici. E delicioasă! Cu 30 de lei poți obține o mancare delicioasa și sanataoasa in doar cateva minute. Mancarea de urzici este gata in doar 45 de minute și are multe beneficii pentru sanatate. Pentru prepararea acestui fel de mancare vei avea nevoie de șase gramezi de urzici,o lingura faina, trei caței usturoi și o ceapa mare. Primul pas este spalarea urzicilor folosind niște manuși, pentru a evita ințepaturile lor. Dupa ce le-ai curațat de orice urme de impuritați, oparește-le intr-un vas cu apa care a dat in clocot cu sare. Urzicile se lasa la fiert pentru cateva minute. In timp ce urzicile se fierb, puteți toca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa continutul infim de legume deshidratate si soia, cea care inlocuieste proteina animala, gasesti o lista interminabila de E-uri, de la E412 (guma de guar, folosita ca agent de ingrosare) pana la E621 (celebrul glutamat monosodic, despre ale carui efecte nocive am scris aici). Daca stai si numeri…

- Ciorba de pui a la grec - delicioasa specialitate greceascaIngrediente:400 g carne de pui3 linguri orez2 morcovi½ telina2 cepe100 g smantana2 ouazeama de la o lamaiesare, piper, patrunjelMetoda de preparare:Tai carnea cubulete si o pui la fiert in apa cu sare, lasand-o cam 20 de minute, timp in care…

- Gateste chiar astazi una din urmatoarele retete de ciorba de perisoare si ofera-i familiei tale motive de bucurie!Ciorba de perisoare dreasa cu smantanaIngrediente necesare:- 300 g carne de vita fara grasime- 2-3 copanele de pui sau costite de vita, dupa preferinte- 2 cepe medii- 30 g orez- 1 ou- 1…

- Gateste chiar astazi una din urmatoarele retete de ciorba de perisoare si ofera-i familiei tale motive de bucurie!Ciorba de perisoare dreasa cu smantanaIngrediente necesare:- 300 g carne de vita fara grasime- 2-3 copanele de pui sau costite de vita, dupa preferinte- 2 cepe medii- 30 g orez- 1 ou- 1…

- In ziua de Boboteaza sunt respectate mai multe obiceiuri și tradiții. Aceasta zi cuprinde datini specifice sarbatorilor de Craciun. Acest lucru inseamna ca in unle zone din țara in aceasta zi se colinda, se fac si se prind farmecele si descantecele. De asemenea, unele fete iși afla ursitul, dar se și…

- Incearca 3 rețete ușoare care ii vor surprinde placut pe invitații tai, iar petrecerea ta de Revelion nu va fi uitata prea repede.Rulouri de creveti cu baconUșor de realizat și cu un timp de coacere relativ scurt, rulourile de creveți cu bacon pot fi cel mai apreciat aperitiv pentru Revelion. Ai nevoie…

- Rețeta de sarbatori - Ciorba de burta. Ingrediente și preparare Se pun la fiert 3 ciocanele de pui, 2 morcovi razuiți și un gogoșar taiat in fașii.Dupa ce au fiert se scoate doar carnea și se adauga un kg de burta. (Se gasește și in magazine burta gata curațata și fiarta)Burta se lasa 15 minute, apoi…

- Supa indiana de post. O rețeta de supa de cartofi speciala de post - Rețeta indiana. Unul din secretele servirii acestui fel de mancare este sa nu se consume fierbinte. Supa indiana de post. Ingrediente - 3 cartofi medii- 2 dovlecei- 2 morcovi- 2 ardei capia- 4 linguri ulei masline- sare- o jumatate…