Rețetă de supă de linte cu bacon. Un preparat delicios și sănătos In acest sezon majoritatea gospodinelor cauta sa gateasca preparate cu fructe și legume de sezon. Ei bine, daca ai ramas in pana de idei și nu știi ce sa mai gatești in aceasta perioada rece a anului, atunci noi venim cu soluția și iți prezentam o rețeta delicioasa și sanatoasa de supa de linte cu bacon. Este un preparat gustos pentru toamna. Iata de ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de preparare! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este toamna, un sezon mul așteptat de romani, iar fructele și legumele de sezon sunt la mare cautare in piețe. Daca ai ramas in pana de idei și nu știi ce sa mai gatești in acest sezon, atunci nu iți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai delicioasa rețeta de placinta…

- Daca te gandești sa ii surprinzi pe cei dragi cu un desert delicios, dar nu știi ce sa mai gatești, rețeta de prajitura rasturnata cu prune caramelizate poate fi alegerea potrivita pentru tine.

- Carmen Bruma nu mai are nevoie de prezentare. Știm despre aceasta ca este una dintre vedetele din showbiz-ul romanesc care ne arata ca se poate sa ai un corp de invidiat chiar și la varsta de 46 de ani. De curand, pe pagina personala de Fcebook, Carmen Bruma a dezvaluit care este rețeta ei de cheesecake.…

- Daca ai ramas in pana de idei și nu știi ce sa gatești in ultimele zile de vara, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru salata de dovlecei copți cu turte. Este un preparat delicios de sezon și va reuși cu siguranța sa-ți…

- Daca ai ramas in pana de idei și nu știi ce sa mai gatești pentru aceasta perioada a anului, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru tocanița de vinete cu naut. Este un preparat delicios de sezon și ar trebui sa-l incerci…

- Zacusca se numara printre cele mai consumate preparate de catre romani, iar in fiecare toamna gospodinele se pregatesc temeinic pentru venirea iernii. Daca iți dorești un gust autentic de zacusca cu vinete, rețeta de mai jos este perfecta pentru tine.

- Postul Adormirii Maicii Domnului a inceput in urma cu doar cateva zile. Daca ai ramas in pana de idei și nu știi ce sa mai gatești in aceasta perioada sfanta a anului, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru pasta de ardei…

- In aceasta zi, pe data de 1 august 2023, a inceput postul Adormirii Maicii Domnului. Daca ai ramas in pana de idei și nu știi ce sa mai gatești in aceasta perioada sfanta a anului, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru salata…