- Iubești portocalele și le-am manca in orice moment, sub orice forma? Ei bine, noi iți prezentam in acest articol o rețeta de prajitura greceasca. Poți folosi portocale in acest desert care, mai mult ca sigur, iți va incanta papilele gustative.

- Daca ești in cautarea unui deșert simplu și rapid cu care sa ii dai pe spate pe cei dragi in aceasta perioada in care ne aflam, noi iți propunem prajitura cu iaurt și frișca. Iata cum se prepara!

- Mulți romani inca nu știu ce desert sa pregateasca pentru masa de Revelion, avand in vedere importanța evenimentului, care marcheaza trecerea dintre ani. In cele ce urmeaza va vom prezenta un desert perfect pentru aceasta ocazie, care a fost preparat de un bucatar italian in doar un minut. Bucatarul…

- Craciunul este una dintre cele mai importante sarbatori ale anului calendaristic. Ei bine, aceasta zi sfanta aduce cu ea nu doar bucurie și cadouri, ci și aroma imbietoare a prajiturilor de casa, preparate cu dragoste și tradiție. Ei bine, in cazul in care nu ai pregatit niciun deșert pentru masa de…

- Urmand pașii de mai jos veți putea prepara o rețeta perfecta de cozonac Panettone. Ingrediente 550 g faina6 oua100 ml apa calduța100 ml lapte calduț1 cubuleț drojdie proaspata 150 g unt 150 g zaharcoaja unei lamaicoaja unei portocale200 g stafide 100 g merișoare uscate4 linguri coaja de portocala confiata1…

- Ce ingrediente ai nevoiePentru friptura de porc la tigaie poți sa folosești coaste de porc, ceafa sau chiar cotlet de porc. Cotletul daca nu este gatit corect are carnea tare, insa inabușit la tigaie va fi suculent și gustos. Poți sa servești friptura alaturi de cartofi piure, sos de marar și o salata…

- Perele se numara printre fructele-vedeta ale toamnei și pot fi integrate intr-o mulțime de rețete simple, rapide și delicioase, așa cum este și prajitura de casa, ușor de facut și delicioasa. Ingredientele de care ai nevoie.

- Daca vrei sa-ți surprinzi musafirii sau familia cu un preparat extrem de delicios, pandișpanul cu prune și apa minerala se realizeaza in doar ca cațiva pași simpli și ai nevoie de doar cateva ingrediente. Iata cat de ușor se pregatește desertul!