- Cornulețele sunt printre cele mai indragite deserturi tradiționale din Romania. Gustul savuros și mirosul ii duce pe oameni inapoi in copilarie, unde bunicile lor le gateau cornulețe delicioase, fragede, care li se topeau in gura. Iata ce trebuie sa adaugi in rețeta daca vrei sa aiba textura pe care…

- Checul este un desert delicios, pe care aproape toate gospodinele știu sa il prepare. In cazul in care te intrebi cum se face checul cu mere, in acest articol iți vom prezența o rețeta simpla, care nu necesita multe ingrediente. Iata cum sa prepari acest desert de toamna!

- Dovlecii sunt ușor de cultivat intr-o gradina de legume de acasa. Sezonul recoltei incepe la sfarșitul verii. Fructele colorate pot fi folosite ca felinare, decor de toamna sau depozitate pentru gatit și coacere. Oricum ai folosi dovlecii este important sa recoltezi cand sunt pe deplin maturi. De ce?…

- Merele sunt fructele vedeta ale acestui sezon și pot fi folosite in multe rețete. Combinația dintre mere și scorțișoara transforma orice desert apreciat de intreaga familie și unde mai pui ca ai nevoie de doar cateva ingrediente.

- Puiul turcesc cu cartofi este un preparat delicios și aromat. Poate parea ușor de pregatit, dar nu este tocmai floare la ureche. Afla toate secretele despre acest preparat și vezi ce trebuie sa faci ca sa iasa ca la carte. Toți cei care vor gusta te vor complimenta peste masura. Cea mai tare rețeta…

- Ce sa pui in mancarea de gutui. Cea mai buna rețeta pentru un preparat delicios, pe care nu orice gospodina știe sa il pregateasca. Doar cele mai iscusite bucatarese reușesc sa faca aceasta mancare, Ce sa pui in mancarea de gutui. Rețeta completa INGREDIENTE 5 gutui 5 linguri de zahar 2 linguri amidon…

- Playtech Știri iți prezinta cea mai simpla și rapida rețeta de prajitura Negresa. Nu ai nevoie de foarte multe ingrediente. Daca vrei sa-i oferi gustul copilariei, este suficient sa adaugi in blatul pentru prajitura un produs special. Afla in randurile de mai jos cum trebuie sa procedezi. Ce pui in…

- Daca nu ai idee cu ce desert sa ii servești pe cei dragi, noi iți propunem o rețeta de prajitura de weekend. Un desert rapid, ușor de preparat, pentru care nu ai nevoie de ingrediente speciale. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa ii urmezi pentru a obține un preparat ca la carte.