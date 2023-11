Stiri pe aceeasi tema

- Pizza este un preparat delicios consumat in toata lumea. Se poate pregati in diferite forme, dupa gusturile fiecaruia, iar rezultatul va fi perfect de fiecare data. Daca vrei sa ai pizza gata in doar cateva minute, urmeaza sfaturile de mai jos.

- Gospodinele s-au pregatit intens pentru iarna, astfel ca au facut numeroase rețete delicioase. Roșiile cherry in saramura cu oțet se pot prepara in doar cateva minute și se vorbesc atat c a aperitiv, cat și ca garnitura.

- Maria Santa are 55 de ani si a invatat sa gateasca gulas in urma cu zeci de ani, de la o bucatareasa mai in varsta care mostenise reteta din familie. Maria gateste zilnic preparatul la o pensiune, pentru clienti dintre cei mai pretentiosi, romani dar si foarte multi straini. „Preparatul este originar…

- Gospodinele se afla pe final cu prepararea borcanelor pentru iarna. Așadar, astazi v-am pregatit o rețeta unica de toamna cu care ii veți impresiona cu siguranța pe cei dragi. Rețeta de gem de dovleac cu portocale. Preparatul de toamna care nu trebuie sa iți lipseasca din camara. Iata cum se prepara!

- Ciorba de vita este perfecta sațioasa și consistenta, datorata bucaților fragede de carne de vita bogata in proteine ​​​​și a abundentei legumelor hranitoare. In plus, este o rețeta versatila, așa ca nu ezita sa o prepari ori de cate ori ți se face pofta de aceasta. Insa pentru a ieși o ciorba perfecta,…

- Gospodinele aflate la inceput de drum trebuie sa știe ce se pune in mancare daca s-a turnat prea mult oțet. Aceasta greșeala este facuta chiar și de gospodinele cu experiența, dar nu este un capat de țara, deoarece greșeala poate fi remediata. Ce sa pui in mancare daca ai turnat prea mult oțet Gastronomia…

- Gospodinele fac o mare greșeala atunci cand pregatesc un fel foarte iubit de toți romanii. Experții bucatari au dezvaluit ce sa pui in tigaie atunci cand prajești șnițele. Care este ingredientul banal care le da cel mai bun gust. Rețeta delicioasa de șnițele. Cum le pregatesc marii chefi Foarte mulți…

- Deserturile sunt perfecte in orice anotimp, insa, checul cu prune are o savoare aparte toamna. El se prepara cu roadele abia culese din gradina. Preparatul este simplu și se face in doar cateva minute.